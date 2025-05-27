Депутат Картаполов: украинская делегация проигрывает Мединскому на переговорах

«Что касается слухов насчет того, что США хотят поменять российского переговорщика, мы с Соединенными Штатами, в отличие от времен Байдена, которые канули в лету, нормально общаемся. И если бы Соединенные Штаты хотели нам что-то передать, они знают, как это сделать, не опускаясь до унизительной формы распространения слухов», — приводит его слова РИА Новости.