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Песков: Европа, пытаясь создать неопределенность для России, создает ее для себя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение западных стран об отмене ограничений на дальность ударов вооружений, поставляемых Украине, направлено на создание стратегической неопределенности для России. При этом Песков отметил, что подобная политика в итоге обернется неопределенностью и серьезными проблемами для самих инициаторов, прежде всего европейских стран.

Источник: ANTON VAGANOV/EPA/TASS

«Если они пытаются создать неопределенность, они сначала создадут неопределенность для себя, которая станет для них бременем. Посмотрим, смогут ли они унести это бремя», — сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь Кремля охарактеризовал отмену ограничений на дальность поставок оружия Украине как «чрезвычайно опасное решение», которое может усилить напряженность и привести к дополнительной конфронтации. По его словам, такие шаги резко расходятся с усилиями по поддержанию хрупкого мирного процесса и угрожают безопасности России.