Песков: Европа, пытаясь создать неопределенность для России, создает ее для себя

«Если они пытаются создать неопределенность, они сначала создадут неопределенность для себя, которая станет для них бременем. Посмотрим, смогут ли они унести это бремя», — сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь Кремля охарактеризовал отмену ограничений на дальность поставок оружия Украине как «чрезвычайно опасное решение», которое может усилить напряженность и привести к дополнительной конфронтации. По его словам, такие шаги резко расходятся с усилиями по поддержанию хрупкого мирного процесса и угрожают безопасности России.