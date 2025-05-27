Песков: Европа, пытаясь создать неопределенность для России, создает ее для себя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение западных стран об отмене ограничений на дальность ударов вооружений, поставляемых Украине, направлено на создание стратегической неопределенности для России. При этом Песков отметил, что подобная политика в итоге обернется неопределенностью и серьезными проблемами для самих инициаторов, прежде всего европейских стран.