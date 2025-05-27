Последние зарубежные новости за 27 мая 2025 года: свежие события текущего дня

NYT: Рютте опасается срыва саммита НАТО из-за позиции Трампа по Украине
Марк Рютте хочет, чтобы июньский саммит был «коротким и содержательным», избегая споров по Украине. NYT уточняет, что роль Киева на встрече неопределена из-за разногласий с Трампом и его отношения к Зеленскому.
Bild: жители Сувалкского коридора покидают регион после заявлений Мерца
Жители Сувалкского коридора начали покидать регион из-за опасений возможного удара по стратегическому участку после слов Мерца о дальнобойном оружии для Украины. Власти эвакуацию не объявляли, но военное присутствие усилилось.
FT: план Европы по отправке войск на Украину признали «мертвым»
Bild: РФ получит от экспорта в ЕС больше, чем союз тратит на помощь Украине
В 2025 году Россия может заработать на экспорте энергоресурсов в ЕС больше средств, чем Европа тратит на военную помощь Украине. Общий доход РФ от экспорта энергоресурсов и сырья составит около €233 млрд.
WSJ: морпехи США произвели учебные пуски HIMARS у границ России
Солдаты морской пехоты США провели учебные пуски из мобильных ракетных систем HIMARS на шведском острове Готланд, в 321 км от Калининграда. Учения Swift Response 2025 проходят с 11 по 31 мая в странах Балтии и Скандинавии.