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Последние зарубежные новости за 27 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 27 мая 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

NYT: Рютте опасается срыва саммита НАТО из-за позиции Трампа по Украине

Источник: Reuters

Марк Рютте хочет, чтобы июньский саммит был «коротким и содержательным», избегая споров по Украине. NYT уточняет, что роль Киева на встрече неопределена из-за разногласий с Трампом и его отношения к Зеленскому.

Bild: жители Сувалкского коридора покидают регион после заявлений Мерца

Источник: AP 2024

Жители Сувалкского коридора начали покидать регион из-за опасений возможного удара по стратегическому участку после слов Мерца о дальнобойном оружии для Украины. Власти эвакуацию не объявляли, но военное присутствие усилилось.

FT: план Европы по отправке войск на Украину признали «мертвым»

Источник: AP 2024

План ЕС по размещению военных на Украине назвали «мертвым» из-за отказа США участвовать в миссии. По словам источников, без Вашингтона проект считают нереалистичным. В то же время Франция называет такие заявления преувеличением.

Bild: РФ получит от экспорта в ЕС больше, чем союз тратит на помощь Украине

Источник: AP 2024

В 2025 году Россия может заработать на экспорте энергоресурсов в ЕС больше средств, чем Европа тратит на военную помощь Украине. Общий доход РФ от экспорта энергоресурсов и сырья составит около €233 млрд.

WSJ: морпехи США произвели учебные пуски HIMARS у границ России

Источник: РИА "Новости"

Солдаты морской пехоты США провели учебные пуски из мобильных ракетных систем HIMARS на шведском острове Готланд, в 321 км от Калининграда. Учения Swift Response 2025 проходят с 11 по 31 мая в странах Балтии и Скандинавии.