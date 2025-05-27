Беларусь в ответ на санкции сняла запрет на ввоз из ЕС картофеля и лука

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Беларусь ответила на очередные санкции Евросоюза и сняла ограничения на ввоз и реализацию на территории республики ряда овощей из недружественных стран, сообщили в пресс-службе Совмина.
Там напомнили, что Европарламент 22 мая одобрил проект решения о введении повышенных таможенных пошлин на ввоз в Евросоюз сельхозпродукции из Беларуси.
Постановление от 27 мая № 287 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 г. № 700» подписал во вторник премьер-министр Александр Турчин.
В пресс-службе Совмина подчеркнули, что республика продолжает демонстрировать открытость, миролюбие, принцип добрососедства. Там добавили, что Минск ослабляет ограничения, которые были введены в отношении сельхозпродукции из недружественных стран, по аналогии с безвизовым въездом в Беларусь граждан ряда государств, в том числе стран ЕС.
Безвиз для иностранцев.
Граждане всех государств, для которых действует безвиз, могут въезжать в Беларусь через любой автодорожный и железнодорожный международный пункт пропуска.
Пользоваться безвизом можно неограниченное число раз, но есть лимиты по времени пребывания. Для граждан Польши, Литвы, Латвии (в том числе латвийских «неграждан») срок временного пребывания не должен быть более 90 дней с даты въезда. Для граждан остальных 35 государств лимит продолжительности одной поездки — 30 суток со дня въезда.
Общее число дней пребывания по безвизовому режиму не должно превышать 90 в календарном году.