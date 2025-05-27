Дальнобойное оружие Мерца и ответ на «хулиганство» Киева. Заявления Пескова

Реакция Запада появляется только когда дело касается Украины, а не России: «Ни европейцы, ни американцы не хотят в упор замечать те удары беспилотников, которые [ВСУ] пытаются нанести по нам, которые наносят по социальным объектам [РФ]. Но при этом, если что-то касается Украины, то все трубят синхронизированно во все трубы».