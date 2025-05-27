Дальнобойное оружие Мерца и ответ на «хулиганство» Киева. Заявления Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О «хулиганстве» Киева и безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин четко дал понять Киеву, что никто не может «хулиганить» беспилотниками в России: «Будете хулиганить — будете получать».
Россия продолжит обеспечивать свою безопасность независимо от того, какие заявления делает президент США Дональд Трамп: «Идет мирный процесс, не идет мирный процесс, говорит что-то президент Трамп, не говорит — Россия будет обеспечивать свою безопасность».
О дальнобойном оружии НАТО
Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о якобы выданном Киеву разрешении применять дальнобойное оружие по территории РФ — чрезвычайно опасны: «Это буквально сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации, и, конечно, это все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирном процессе».
Поскольку информация о подобных заявлениях Мерца уже опровергалась накануне представителями правительства страны, возможно, канцлер ФРГ «изрядно всех запутал, если не запутался сам».
Если таким образом Европа пытается создать неопределенность для России, то она создает ее для себя: «[Неопределенность], которая станет для них бременем. Посмотрим, смогут ли унести это бремя».
О реакции ЕС и США на удары БПЛА
Европа и США не хотят замечать удары беспилотников Украины по российским мирным объектам: «Те удары беспилотников, которые наносят по социальным объектам, по машинам скорой помощи на Белгородчине, в Курской области и так далее, они в упор не хотят это замечать».
Реакция Запада появляется только когда дело касается Украины, а не России: «Ни европейцы, ни американцы не хотят в упор замечать те удары беспилотников, которые [ВСУ] пытаются нанести по нам, которые наносят по социальным объектам [РФ]. Но при этом, если что-то касается Украины, то все трубят синхронизированно во все трубы».