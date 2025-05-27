Беларусь сняла запрет на ввоз и продажу картофеля, лука, капусты и яблок из ЕС. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.
Сообщается, что белорусская сторона ответила на очередные санкции со стороны Евросоюза. В телеграм-канале напомнили, что Европейский парламент 22 мая 2025 года одобрил проект решения, касающийся повышения таможенных пошлин на ввоз в ЕС сельскохозяйственной продукции из Беларуси (подробнее — здесь).
«В ответ правительство сняло запрет на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок, происходящих из недружественных стран, включая все государства — члены ЕС», — подчеркнули в пресс-службе белорусского правительства.
Уточняется, что постановление № 287 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 г. № 700» от 27 мая 2025 года было подписано премьер-министром Беларуси Александром Турчиным.
В Совете министров обратили внимание, что Беларусь в очередной раз демонстрирует миролюбие, открытость, принцип добрососедства. Сказано, что по аналогии с решением об безвизовом въезде в страну граждан ряда государств, в том числе стран Европейского союза, белорусская сторона ослабляет ограничения, которые были введены в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран.
Ранее МИД отреагировал на повышение ЕС пошлин на белорусскую продукцию.
Кстати, Минсельхозпрод сказал, что будет с урожаем картошки и свеклы в Беларуси.
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