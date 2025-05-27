Беларусь сняла запрет на ввоз и продажу картофеля, лука, капусты и яблок из ЕС

В Совете министров обратили внимание, что Беларусь в очередной раз демонстрирует миролюбие, открытость, принцип добрососедства. Сказано, что по аналогии с решением об безвизовом въезде в страну граждан ряда государств, в том числе стран Европейского союза, белорусская сторона ослабляет ограничения, которые были введены в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран.