Сотни жителей Индии стали жертвами мошенничества в приложении Trump Hotel Rental

Жители индийского штата Карнатака пожаловались на аферистов, которые убеждали их инвестировать деньги в приложение Trump Hotel Rental, сообщает издание The Times of India. Об этом информирует РИА Новости.
По данным The Times of India, свыше 200 пользователей из штата Карнатака обратились в киберполицию с жалобами на то, что за последние 5−6 месяцев у них похитили суммарно около 20 млн рупий (примерно $234 тыс.) в приложении, которое названо в честь президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Как отмечает газета, мошенники использовали приложение Trump Hotel Rental, в котором содержались созданные с помощью искусственного интеллекта изображения и видеоролики с участием американского лидера. Этот контент злоумышленники использовали для убеждения пользователей вкладывать деньги.
В мошенническую схему были вовлечены свыше 800 человек, однако большая часть из них не обращалась с жалобами, уточнило издание.