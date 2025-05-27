Сотни жителей Индии стали жертвами мошенничества в приложении Trump Hotel Rental

По данным The Times of India, свыше 200 пользователей из штата Карнатака обратились в киберполицию с жалобами на то, что за последние 5−6 месяцев у них похитили суммарно около 20 млн рупий (примерно $234 тыс.) в приложении, которое названо в честь президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.