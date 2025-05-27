Bild: вопрос о поставке Taurus Киеву не решат в ходе визита Зеленского в Германию

Нынешний глава немецкого правительства Фридрих Мерц (с 6 мая 2025 года) еще до вступления в должность неоднократно допускал возможность поставок ракет Taurus Киеву. Вместе с тем 15 мая он заявил, что у Германии нет планов поставлять такие ракеты, и отметил, что их значение для Украины преувеличивается общественностью. -0-