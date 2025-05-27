Bild: вопрос о поставке Taurus Киеву не решат в ходе визита Зеленского в Германию

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не будет решен в ходе визита Владимира Зеленского в Германию, намеченного на 28 мая. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, информирует ТАСС.
26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна снимает всякие ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляют Киеву Берлин и его союзники. По словам политика, аналогичное решение приняли Великобритания и Франция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это решение потенциально опасно и идет вразрез с попытками урегулирования.
При канцлере Олафе Шольце (2021−2025) Германия поддерживала Украину путем предоставления вооружения, сняв тем самым давний запрет на поставку немецкого оружия в зоны конфликта. При этом Шольц отказал Украине в поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus, которыми можно наносить удары вглубь российской территории.
Нынешний глава немецкого правительства Фридрих Мерц (с 6 мая 2025 года) еще до вступления в должность неоднократно допускал возможность поставок ракет Taurus Киеву. Вместе с тем 15 мая он заявил, что у Германии нет планов поставлять такие ракеты, и отметил, что их значение для Украины преувеличивается общественностью. -0-