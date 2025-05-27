Президент Литвы Науседа лишил ордена политика Вайткуса за поездку в Беларусь

Вместе с тем адвокат Мажвидас Мисюнас обратил внимание, на то, что цель визита политика в Беларусь заключалась в восстановлении нормального сотрудничества, диалога между двумя странами и народами. Говорится, что в 2004 году Вайткус был награжден Офицерским крестом ордена Великого князя Гедиминаса.