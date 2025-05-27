Президент Литвы Науседа лишил ордена политика Вайткуса за поездку в Беларусь

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил ордена литовского политика Эдуардаса Вайткуса за поездку в Беларусь, которая состоялась 13 мая, пишет БелТА со ссылкой на агентство Baltnews.
По данным агентства, политик был лишен ордена из-за поездки в Беларуси и за критику литовского правительства. Сказано, что 27 мая, во вторник, Науседа подписал указ об исключении Эдуардаса Вайткуса из списка кавалеров ордена Гедиминаса.
Вместе с тем адвокат Мажвидас Мисюнас обратил внимание, на то, что цель визита политика в Беларусь заключалась в восстановлении нормального сотрудничества, диалога между двумя странами и народами. Говорится, что в 2004 году Вайткус был награжден Офицерским крестом ордена Великого князя Гедиминаса.
Тем временем Беларусь сняла запрет на ввоз и продажу картофеля, лука, капусты и яблок из ЕС.
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