27 мая, Смоленск /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой призвал вывести сотрудничество со Смоленской областью на самый высокий уровень среди российских регионов. Об этом он сказал на совещании по вопросам взаимодействия Беларуси и Смоленской области, которое прошло 27 мая в правительстве этого российского региона, передает корреспондент БЕЛТА.
Губернатор Смоленской области констатировал, что две трети внешней торговли региона приходится на Беларусь.
Дмитрий Крутой констатировал, что двустороннее сотрудничество уже характеризуется высокой интенсивностью и широтой повестки. «Я хочу поблагодарить вас и вашу команду за действительно огромный интерес к нашей республике, вашу личную большую погруженность и вовлеченность во все процессы, — сказал он, обращаясь к губернатору Смоленской области Василию Анохину. — Вы очень часто бываете у нас в республике, вы один из губернаторов, которого лично знает наш Президент, и он постоянно интересуется, как у вас дела».
При этом глава Администрации Президента пригласил Василия Анохина вновь посетить Беларусь, в том числе побывать на фестивалях «Александрия собирает друзей» и «Славянский базар в Витебске». «Не знаю, насколько вам будет комфортна эта связка остаться на неделю в нашей республике, но, поверьте, найдем соответствующую программу, интересную, интенсивную», — добавил он.
Дмитрий Крутой обратил внимание, что гигантские миллиардные цифры взаимного товарооборота не должны успокаивать. Он напомнил, что в этом году заканчивается трехлетняя программа сотрудничества Беларуси и Смоленской области. «Хотелось бы, чтобы на следующий цикл программа была не менее амбициозной, не менее проработанной, больше предприятий в ней участвовали. Есть регионы, такие как Татарстан, или Нижний Новгород, или Московская область, где у нас огромные программы, действуют советы делового сотрудничества. Нужно, чтобы со Смоленской областью мы вышли на такой же уровень», — подчеркнул глава Администрации Президента Беларуси.
В совещании также приняли участие посол Беларуси в России Александр Рогожник, госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев, представители правительства Смоленской области. В повестку вошли вопросы, связанные с созданием совместного селекционно-семеноводческого центра и закладкой опытных полей, реализацией инвестиционного проекта по организации центра сервисного обслуживания и производства низкопольных перронных автобусов МАЗ, участием белорусских компаний в строительстве автодороги в Смоленской области, закупками пассажирской техники «Белкоммунмаш», созданием в регионе торгово-выставочного центра белорусских товаропроизводителей. -0-
Фото Сергея Шелега.