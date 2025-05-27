Крутой призвал вывести сотрудничество со Смоленской областью на самый высокий уровень

Дмитрий Крутой обратил внимание, что гигантские миллиардные цифры взаимного товарооборота не должны успокаивать. Он напомнил, что в этом году заканчивается трехлетняя программа сотрудничества Беларуси и Смоленской области. «Хотелось бы, чтобы на следующий цикл программа была не менее амбициозной, не менее проработанной, больше предприятий в ней участвовали. Есть регионы, такие как Татарстан, или Нижний Новгород, или Московская область, где у нас огромные программы, действуют советы делового сотрудничества. Нужно, чтобы со Смоленской областью мы вышли на такой же уровень», — подчеркнул глава Администрации Президента Беларуси.