И.о. главы донского минсельхоза стала Ольга Горбанева

В феврале Константина Рачаловского задержали по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его заключили под домашний арест. По версии следствия, чиновник способствовал незаконному выделению субсидий ряду предприятий, находящихся в тяжелом финансовом положении и позже признанных банкротами. Сумма ущерба, по предварительным данным, превысила 155 млн руб.