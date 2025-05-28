И.о. главы донского минсельхоза стала Ольга Горбанева

Госпожа Горбанева с 5 марта 2009 года по настоящее время занимает должность замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 14 мая врио губернатора Ростовской области подписал указ об увольнении Рачаловского с занимаемой должности с 27 мая.
В феврале Константина Рачаловского задержали по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его заключили под домашний арест. По версии следствия, чиновник способствовал незаконному выделению субсидий ряду предприятий, находящихся в тяжелом финансовом положении и позже признанных банкротами. Сумма ущерба, по предварительным данным, превысила 155 млн руб.
Константин Рачаловский занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области с 2014 года.