От сельского хозяйства до строительства. Как развивается сотрудничество Беларуси и Экваториальной Гвинеи

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Республике Экваториальная Гвинея Владислав Жур 27 мая встретился с министром сельского хозяйства, животноводства, лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды Экваториальной Гвинеи Хуаном Хосе Ндонг Томом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.