От сельского хозяйства до строительства. Как развивается сотрудничество Беларуси и Экваториальной Гвинеи

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Республике Экваториальная Гвинея Владислав Жур 27 мая встретился с министром сельского хозяйства, животноводства, лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды Экваториальной Гвинеи Хуаном Хосе Ндонг Томом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
В ходе встречи стороны обсудили ход и реализацию договоренностей по развитию взаимодействия Беларуси и Экваториальной Гвинеи в сельскохозяйственной, лесной и рыболовной отраслях.
Особое внимание уделено проекту по строительству агрогородков на островной и континентальной частях страны. -0-
Фото МИД.