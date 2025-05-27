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От сельского хозяйства до строительства. Как развивается сотрудничество Беларуси и Экваториальной Гвинеи

Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Республике Экваториальная Гвинея Владислав Жур 27 мая встретился с министром сельского хозяйства, животноводства, лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды Экваториальной Гвинеи Хуаном Хосе Ндонг Томом.

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Республике Экваториальная Гвинея Владислав Жур 27 мая встретился с министром сельского хозяйства, животноводства, лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды Экваториальной Гвинеи Хуаном Хосе Ндонг Томом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В ходе встречи стороны обсудили ход и реализацию договоренностей по развитию взаимодействия Беларуси и Экваториальной Гвинеи в сельскохозяйственной, лесной и рыболовной отраслях.

Особое внимание уделено проекту по строительству агрогородков на островной и континентальной частях страны. -0-

Фото МИД.