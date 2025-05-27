Келлог: США ждут от России предложения по мирному урегулированию

США получили от Киева список условий для заключения мирного соглашения и теперь ждут аналогичный перечень от Москвы. После того, как оба документа будут готовы, может состоятся еще одна встреча по урегулированию конфликта, где соберутся Трамп, Путин и Зеленский, сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. В качестве площадки для переговоров он назвал Женеву, так как Россия четко дала понять, что Ватикан не подходит. Возможна ли такая встреча — в материале «Газеты.Ru».