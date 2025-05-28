От детского отдыха до развития речной инфраструктуры: Вячеслав Федорищев дал ряд поручений по итогам оперативного совещания

Также на совещании подвели итоги прошедшего отопительного сезона и обсудили задачи по подготовке к очередному. Здесь с основным докладом выступил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань. Он отметил, что в 2025 году подготовка к отопительному периоду проходит по новому порядку и правилам в соответствии с приказом Минэнерго России № 2234, где новые требования распространяются на объекты социальной сферы и владельцев тепловых сетей.