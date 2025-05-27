На Украине заявили, что еще не сформировали команду переговорщиков на встречу с российской делегацией

«Повестка формируется страной, которая принимает переговоры, потому что является посредником между двумя сторонами. Обозначив повестку дня, то есть вопросы, которые будут обсуждать, можно формировать и переговорную команду исходя из компетенции каждого из ее членов», — заявил он.