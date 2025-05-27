На Украине заявили, что еще не сформировали команду переговорщиков на встречу с российской делегацией

Украина определит состав команды переговорщиков на следующую встречу с представителями России в зависимости от повестки. В настоящее время она не сформирована. Такое заявление во вторник, 27 мая, сделал заместитель руководителя Офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило в эфире одного из украинских телеканалов.
Также он заявил, что для формирования повестки «следует окончательно определиться с местом ее проведения».
«Повестка формируется страной, которая принимает переговоры, потому что является посредником между двумя сторонами. Обозначив повестку дня, то есть вопросы, которые будут обсуждать, можно формировать и переговорную команду исходя из компетенции каждого из ее членов», — заявил он.
Ранее появилась информация, что ко второму раунду прямых переговоров Киев может поменять состав своей делегации. По данным СМИ, ее главой может стать глава Офиса президента Андрей Ермак. По мнению экспертов, такое решение может быть попыткой затянуть переговорный процесс.
Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог предполагал, что следующий раунд переговоров между Москвой и Киевом может состояться в Женеве.