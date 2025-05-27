От шуруповерта до желе: какую продукцию запретили продавать в Беларуси?

Ряд товаров запретили продавать в Беларуси, следует из реестра опасной продукции.
Под запрет попала, в частности, аккумуляторная дрель-шуруповерт торгового знака SPEC (модель DF210S). Специалисты выявили, что во время использования инструмента не обеспечивается отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов.
Кроме того, в Беларуси запретили продавать циркулярную пилу торгового знака Katana (модель CS2900). В ходе проверки установлено, что в данном инструменте защитное устройство не обеспечивает защиту оператора от телесного повреждения.
Запрет ввоза и обращения введен в отношении желеобразного десерта «Веселый напугай» (змейка). В продукции обнаружена сорбиновая кислота (Е200) в количестве 338,8 мг/кг с превышением максимального допустимого уровня в продукции 300 мг/л.
Аналогичная мера применена к томатной пасте 25% «Семилукская трапеза». Специалисты выявили, что в составе продукта содержится недопустимая пищевая добавка — диоксид серы (Е220). Помимо этого, установлено, что массовая доля растворимых сухих веществ в продукте составляет лишь 23,7%, в то время как норма — минимум 25%. Следовательно, продукт не может быть идентифицирован как томатная паста, за которую выдается.