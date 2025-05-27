От шуруповерта до желе: какую продукцию запретили продавать в Беларуси?

Аналогичная мера применена к томатной пасте 25% «Семилукская трапеза». Специалисты выявили, что в составе продукта содержится недопустимая пищевая добавка — диоксид серы (Е220). Помимо этого, установлено, что массовая доля растворимых сухих веществ в продукте составляет лишь 23,7%, в то время как норма — минимум 25%. Следовательно, продукт не может быть идентифицирован как томатная паста, за которую выдается.