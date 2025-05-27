Белоруссия сняла запрет на ввоз на территорию страны картофеля из ЕС

«Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие», — подчеркивается в заявлении кабмина. Также власти отмечают, что решение основано на принципе добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в Белоруссию граждан ряда государств, в том числе из ЕС.