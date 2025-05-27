Белоруссия сняла запрет на ввоз на территорию страны картофеля из ЕС

Минск снял запрет на ввоз на территорию Белоруссии картофеля, лука, капусты и яблок из Евросоюза.
В правительственном сообщении говорится, что это сделано в ответ на повышение европейских пошлин на белорусскую сельхозпродукцию.
«Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие», — подчеркивается в заявлении кабмина. Также власти отмечают, что решение основано на принципе добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в Белоруссию граждан ряда государств, в том числе из ЕС.
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