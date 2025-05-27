Келлог: Мирный план США из 22 пунктов не нравится ни России, ни Украине

У Вашингтона есть мирный план из 22 пунктов, который не устраивает ни Москву, ни Киев. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью телеканалу Fox.
«У нас есть план из 22 пунктов, который мы привезли из Лондона. Это в некоторой степени определяет, куда мы хотим двигаться», — сказал политик.
По его словам, в Белом доме считают, что это хороший план, потому что ни одна из сторон его не любит. Прогресс происходит, как полагает Келлог, когда обе стороны не в восторге от плана.
Как писал сайт KP.RU, 18 мая спецпредставитель Трампа сообщил, что первый пункт американского мирного плана по Украине предполагает всеобъемлющее прекращение огня в зоне конфликта. Он отметил, что после остановки боевых действий ведение огня должно быть немедленно прекращено. Также Келлог напомнил, что в Стамбуле госсекретарь Марко Рубио ясно дал понять, что США представили «сильный план мира».
В свою очередь 24 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что призывы к безусловному прекращению огня по Украине направлены на перевооружение Киева. Многие западники под урегулированием конфликта на Украине «понимают только одно», подчеркнул министр.