Мишустин распорядился открыть генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства России в Шарм-Эш-Шейхе. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 27 мая.
— Открыть генеральное консульство Российской Федерации в г. Шарм-эш-Шейхе (Арабская Республика Египет). (…) МИД России установить штатную численность работников генерального консульства Российской Федерации в г. Шарм-эш-Шейхе в пределах установленной численности работников загранучреждений МИД России и утвердить его штатное расписание, — говорится в документе на официальном сайте опубликования правовых актов.
В середине мая в Польше произошла обратная ситуация. Местные власти приняли решение о закрытии российского генконсульства в Кракове.
В ноябре 2024 года на посольство РФ в Швеции сбросили краску с дрона. С мая 2024 года различным актам вандализма посольство подвергалось уже в десятый раз. Иногда преступники повреждали имущество дипмиссии.
А в марте прошлого года Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства России на Мальдивах в городе Мале.