Кремль предупредил об ответных мерах за «хулиганство беспилотниками»

В Минобороны сообщили, что с 20:00 20 мая до 8:00 27 мая российская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила и ликвидировала 2331 ударный БПЛА, из них почти 1,5 тысячи — за пределами зоны специальной военной операции (СВО).