Кремль предупредил об ответных мерах за «хулиганство беспилотниками»

Президент Владимир Путин дал четко понять Украине, что «хулиганить беспилотниками» в России нельзя, в противном случае последуют ответные действия. Такое заявление во вторник, 27 мая, сделал официальный представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя атаки ВСУ по территории РФ.
«Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так “беспилотниками хулиганить”. Будете хулиганить — будете получать», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Ранее Министерство обороны России сообщило о кратном увеличении количества атак по гражданским объектам на территории страны, совершаемых вооруженными силами Украины (ВСУ). Для этого, отметили в ведомстве, они используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и западные реактивные снаряды.
В Минобороны сообщили, что с 20:00 20 мая до 8:00 27 мая российская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила и ликвидировала 2331 ударный БПЛА, из них почти 1,5 тысячи — за пределами зоны специальной военной операции (СВО).