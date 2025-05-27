Политолог Камкин оценил решение Запада о поставках ракет Украине

Отмена ограничений на дальность ракет для Украины усиливает конфронтацию Запада с Россией и угрожает мирному урегулированию. Об этом заявил политолог Александр Камкин в интервью «Ленте.ру».
Он отметил, что такие шаги приближают европейские страны к прямому участию в конфликте, так как вооружения могут использоваться по внутренним регионам РФ.
Эксперт подчеркнул, что США не планируют налаживать бесплатные поставки оружия Киеву, но готовы продавать его через европейских союзников. По его мнению, Европа стремится сорвать возможные переговоры между Москвой и Вашингтоном, а также раздражена действиями президента США Дональда Трампа, который, по словам Камкина, «отжал» доступ к украинским минеральным ресурсам.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мирный процесс по Украине пока только начинается и находится в очень хрупком состоянии, а заявления канцлера Германии Фридриха Мерца с ним диссонируют.