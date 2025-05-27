Политолог Камкин оценил решение Запада о поставках ракет Украине

Эксперт подчеркнул, что США не планируют налаживать бесплатные поставки оружия Киеву, но готовы продавать его через европейских союзников. По его мнению, Европа стремится сорвать возможные переговоры между Москвой и Вашингтоном, а также раздражена действиями президента США Дональда Трампа, который, по словам Камкина, «отжал» доступ к украинским минеральным ресурсам.