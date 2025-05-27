Белоруссия отменила запрет на импорт овощей и фруктов из недружественных стран

Это решение стало ответом на действия Евросоюза: 22 мая 2025 года Европарламент поддержал введение повышенных пошлин на белорусскую сельхозпродукцию. Власти республики расценили это как недружественный шаг и в ответ отменили ограничения на ввоз овощей и фруктов из стран ЕС и других государств, попавших под санкции.
«Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в нашу страну граждан ряда государств, в том числе стран ЕС, ослабляет ограничения, введённые в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран», — подчеркнули в белорусском Совете Министров.
Ранее президент России Владимир Путин очень удивился словам заместителя главы его администрации Максима Орешкина о том, что в Белоруссии кончился картофель — это выяснилось в ходе встречи главы РФ с представителями деловых кругов. Белорусский лидер Александр Лукашенко в свою очередь призвал активно высаживать картошку в заморозки, чтобы не допустить дефицита продукции.