Белоруссия отменила запрет на импорт овощей и фруктов из недружественных стран

Это решение стало ответом на действия Евросоюза: 22 мая 2025 года Европарламент поддержал введение повышенных пошлин на белорусскую сельхозпродукцию. Власти республики расценили это как недружественный шаг и в ответ отменили ограничения на ввоз овощей и фруктов из стран ЕС и других государств, попавших под санкции.