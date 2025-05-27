Брусило: Киев планирует обсудить с США прекращение огня на Украине

Как писал сайт KP.RU, ранее замглавы офиса Зеленского заявил, что Украина определит состав делегации республики для второго раунда переговоров с Россией, когда будет сформирована повестка встречи. Кроме того, после этого Киев определит переговорную команду, состав которой будет зависеть от компетенции ее членов для обсуждения вопросов на переговорах.