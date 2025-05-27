Инициативы по урегулированию конфликта с Россией, переданные киевским режимом США, касаются только прекращения огня. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Брусило.
«От Украины Америка получила предложения о начале прекращения огня. Это прекращение огня должно быть безусловным, потому что даст возможность сесть за стол переговоров», — сказал он.
По его словам, все остальные этапы будут определены во время этих переговоров. Одним из таких стадий может стать продолжение процесса обмена пленными. Украинский чиновник отметил, что Киев считает неприемлемым юридическое признание вхождения в состав России Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Как писал сайт KP.RU, ранее замглавы офиса Зеленского заявил, что Украина определит состав делегации республики для второго раунда переговоров с Россией, когда будет сформирована повестка встречи. Кроме того, после этого Киев определит переговорную команду, состав которой будет зависеть от компетенции ее членов для обсуждения вопросов на переговорах.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что призывы к безусловному прекращению огня по Украине направлены на перевооружение киевского режима. Многие западники под урегулированием конфликта на Украине «понимают только одно», подчеркнул министр.