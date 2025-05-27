Киев не сформировал делегацию переговорщиков для следующей встречи с РФ

Украина пока не сформировала команду переговорщиков для следующей встречи с российской стороной, с составом делегации определятся после формирования повестки встречи, пишет РИА Новости со ссылкой на замруководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Игорь Брусило.
«Чтобы определить переговорную команду на встречу, нужно сформировать повестку дня обозначив повестку дня, то есть вопросы, которые будут обсуждаться на этих переговорах, можно формировать и переговорную команду, в зависимости от компетенции каждого из ее членов», — сказал он.
Брусило отметил, что повестка дня формируется страной, которая принимает переговоры, так как она выступает посредником между двумя сторонами.
Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил, что следующие переговоры представителей Москвы и Киева по мирному урегулированию могут пройти в швейцарской Женеве.
Глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил, что Турция готова принять второй раунд переговоров между Москвой и Киевом и оказать всестороннюю поддержку для урегулирования украинского кризиса.