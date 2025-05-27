Киев не сформировал делегацию переговорщиков для следующей встречи с РФ

«Чтобы определить переговорную команду на встречу, нужно сформировать повестку дня обозначив повестку дня, то есть вопросы, которые будут обсуждаться на этих переговорах, можно формировать и переговорную команду, в зависимости от компетенции каждого из ее членов», — сказал он.