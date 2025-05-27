Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудник финской спецслужбы случайно забыл секретные документы в поезде

В ходе рабочей поездки работник финской Полиции безопасности (SUPO) проявил забывчивость и оставил рюкзак с конфиденциальными материалами в вагоне поезда, о чем проинформировала телерадиовещательная организация Yle.

В ходе рабочей поездки работник финской Полиции безопасности (SUPO) проявил забывчивость и оставил рюкзак с конфиденциальными материалами в вагоне поезда, о чем проинформировала телерадиовещательная организация Yle.

Согласно представленной информации, уровень секретности данных документов соответствовал второй категории, что исключало возможность ознакомления с их содержанием лицам, не входящим в штат SUPO.

Предположительно, утечки информации третьим лицам удалось избежать. В случае обнародования этих материалов репутации SUPO был бы нанесен ощутимый ущерб. В результате инцидента сотруднику было вынесено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения от руководства.