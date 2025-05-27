Сотрудник финской спецслужбы случайно забыл секретные документы в поезде

Предположительно, утечки информации третьим лицам удалось избежать. В случае обнародования этих материалов репутации SUPO был бы нанесен ощутимый ущерб. В результате инцидента сотруднику было вынесено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения от руководства.