Землю с места аварии АЭС «Фукусима» будут использовать в клумбах

Землю с места аварии АЭС «Фукусима» планируют использовать в клумбах канцелярии премьера Японии. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, попытки повторного использования грунта из Фукусимы ранее терпели крах из-за негативной реакции жителей страны.
В связи с этим, власти объявили о намерении взять на себя ведущую роль в этом вопросе.
Ранее сообщалось, что Японии грозит сильное землетрясение. Отмечалось, что высокая вероятность природной катастрофы сохранится до 27 мая. В фокусе внимания специалистов также Иран, Чили, Южная Калифорния и Северный Кавказ.