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Землю с места аварии АЭС «Фукусима» будут использовать в клумбах

Попытки повторного использования грунта из Фукусимы ранее терпели крах из-за негативной реакции жителей страны.

Источник: Аргументы и факты

Землю с места аварии АЭС «Фукусима» планируют использовать в клумбах канцелярии премьера Японии. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, попытки повторного использования грунта из Фукусимы ранее терпели крах из-за негативной реакции жителей страны.

В связи с этим, власти объявили о намерении взять на себя ведущую роль в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что Японии грозит сильное землетрясение. Отмечалось, что высокая вероятность природной катастрофы сохранится до 27 мая. В фокусе внимания специалистов также Иран, Чили, Южная Калифорния и Северный Кавказ.