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Оперативное совещание Правительства Самарской области 27 мая. Главное

Губернатор Вячеслав Федорищев провел еженедельную планерку, где обсудили детский отдых, уборку мусора и подготовку к зиме.

Губернатор Вячеслав Федорищев провел еженедельную планерку, где обсудили детский отдых, речные перевозки, уборку мусора и подготовку к зиме.

О большинстве пунктов повестки оперативного совещания «МК в Самаре» сообщал отдельными новостями. Собрали вместе самое важное.

Детский летний отдых.

В этом году более 33 тысяч детей получат бесплатные путевки в лагеря, включая 10 тысяч ребят из сложных жизненных ситуаций и детей участников СВО. Впервые введена компенсация за самостоятельно купленные путевки. На ремонт лагерей выделено свыше 208 млн рублей.

Федорищев поручил устранить технические сбои в системе онлайн-бронирования и усилить контроль за безопасностью в детских учреждениях.

Проблемы с вывозом мусора.

Ситуация с ТКО в городах улучшилась, но остаются жалобы на зоны отдыха: правый берег Волги, остров Поджабный и Заволгу. Эти территории изначально не были включены в схему вывоза отходов. Регоператор оперативно исправляет ситуацию.

Развитие речных перевозок.

Министр транспорта Сергей Карпов доложил о планах по развитию речных перевозок. Это:

Запуск онлайн-продажи билетов в этом сезонеРазработка комплексного плана по обновлению флота и инфраструктурыПродолжение реконструкции речного вокзала в Самаре.

Федорищев потребовал представить детальный план с источниками финансирования и сроками.

Подготовка к отопительному сезону.

Здесь запланирована подготовка 31 579 объектов и замена 276 км коммуникаций.

Главам муниципалитетов поручено лично контролировать сроки работ и информировать жителей о возможных авариях.

Новое кадровое назначение.

Павел Финк утвержден на должность вице-премьера — министра экономического развития. Ранее он работал в Минэке России и Институте исследований ВЭБ.

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