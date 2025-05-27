Оперативное совещание Правительства Самарской области 27 мая. Главное

В этом году более 33 тысяч детей получат бесплатные путевки в лагеря, включая 10 тысяч ребят из сложных жизненных ситуаций и детей участников СВО. Впервые введена компенсация за самостоятельно купленные путевки. На ремонт лагерей выделено свыше 208 млн рублей.