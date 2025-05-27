Власти США прекратят собеседования на студенческие визы

«Администрация (президента США Дональда) Трампа рассматривает возможность введения обязательной проверки всех иностранных студентов, подающих заявки на обучение в Соединенных Штатах, с помощью социальных сетей (…). В рамках подготовки к такой обязательной проверке администрация предписывает посольствам и консульским отделам США приостановить назначение новых собеседований для заявителей на студенческие визы», — отмечается в материале издания.