Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти США прекратят собеседования на студенческие визы

Власти США в целях безопасности прекратят собеседования на получение иностранными соискателями студенческих виз. Об этом пишет журнал Politico.

Источник: РИА "Новости"

«Администрация (президента США Дональда) Трампа рассматривает возможность введения обязательной проверки всех иностранных студентов, подающих заявки на обучение в Соединенных Штатах, с помощью социальных сетей (…). В рамках подготовки к такой обязательной проверке администрация предписывает посольствам и консульским отделам США приостановить назначение новых собеседований для заявителей на студенческие визы», — отмечается в материале издания.

Как считают авторы, подобный шаг может серьезно замедлить работу по предоставлению виз, а также ударит по финансовому состоянию многих американских университетов, так как они зависят от иностранных студентов.

Ранее Гарвардский университет подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за запрета на обучение в вузе для иностранных студентов. В иске власти обвиняются в попытке наказать университет за реализацию прав, гарантированных Первой поправкой к Конституции страны.