В Госдуме предложили штрафовать за прогулки в трусах и бикини

«И поймите, ваши формы часто очень далеки от совершенства, и если вам кажется, что вы Венера и Аполлон, то это не так. Хотя, знаете, и Венеры, и Аполлоны при нахождении в городе лучше пусть накинут рубашки», — заключил парламентарий.