Белоруссия разрешила ввоз в республику картофеля и лука из стран Евросоюза

Белоруссия сняла запрет на ввоз на территорию республики некоторых овощей и фруктов из недружественных стран, включая государства-участников Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
«Правительство сняло запрет на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок», — говорится в сообщении.
Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным в ответ на одобрение со стороны ЕС проекта о введении повышенных пошлин на ввоз сельскохозяйственной продукции из республики в европейские страны.
Ранее KP.RU сообщал, что заморозки в апреле 2025 уничтожили часть урожая в Белоруссии. При этом президент республики Александр Лукашенко предложил всем высаживать картофель, чтобы не знать проблем из-за непростых погодных условий.