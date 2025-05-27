Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруссия разрешила ввоз в республику картофеля и лука из стран Евросоюза

Правительство Белоруссии сняло запрет на ввоз некоторых овощей и фруктов в республику из недружественных стран, включая ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Белоруссия сняла запрет на ввоз на территорию республики некоторых овощей и фруктов из недружественных стран, включая государства-участников Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

«Правительство сняло запрет на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок», — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным в ответ на одобрение со стороны ЕС проекта о введении повышенных пошлин на ввоз сельскохозяйственной продукции из республики в европейские страны.

Ранее KP.RU сообщал, что заморозки в апреле 2025 уничтожили часть урожая в Белоруссии. При этом президент республики Александр Лукашенко предложил всем высаживать картофель, чтобы не знать проблем из-за непростых погодных условий.