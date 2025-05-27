Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что президент США Дональд Трамп начинает разочаровывать угрозами в сторону России. Об этом пишут NEWS.ru.
По мнению политика, роль миротворца у Трампа удержать не получилось из-за мощного давления со стороны американцев и европейских союзников.
Американский лидер пытается теперь обвинить во всем Россию и не видит, что все удары по украинской территории — это удары возмездия за массовые атаки ВСУ, подчеркнул парламентарий.
Также сенатор заявил, что тон по отношению к России глава Белого дома выбрал неправильный, поскольку с Россией абсолютно невозможно говорить подобным образом.
Угрозы Трампа в сторону России сенатор назвал минутным всплеском. В противном случае, по мнению Джабарова, его эпоха начнет двигаться к закату.
Ранее издание Kyiv Post со ссылкой на источники написало, что Трамп «серьезно рассматривает» возможность снятия всех ограничений, наложенных Байденом на военные действия Украины. Как сообщается в статье, речь якобы идет о дальнобойных ударах по территории России.