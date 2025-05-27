Песков: Путин дал понять, что хулиганить беспилотниками у нас в России нельзя

«К сожалению, ни европейцы, ни американцы не хотят в упор замечать те удары беспилотников, которые пытаются нанести по нам и которые наносят по социальным объектам, машинам скорой помощи, на Белгородчине, в Курской области и так далее», — сказал Песков.