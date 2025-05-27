Дуров заявил, что он русский и «скорее умрет, чем станет чьим-то активом»

Дуров стал гендиректором соцсети и владельцем 20% акций; 70% было у семьи Вячеслава Мирилашвили, который учился с ним в гимназии, еще 10% — у Льва Левиева. В 2011 году Mail.ru Group купила 39,99% акций «ВКонтакте», принадлежавших Мирилашвили и Левиеву. Остальные были распределены между Дуровым (12%), семьей Мирилашвили (40%) и Левиевым (8%). В 2012 году Алишер Усманов, который был основным владельцем Mail.ru Group, передал 39,99% акций в управление Дурову, остававшемуся гендиректором.