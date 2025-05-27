Дуров заявил, что он русский и «скорее умрет, чем станет чьим-то активом»

По его словам, люди, допускающие подобные утверждения, имеют поверхностное представление о нем и о том, «какую роль сыграли VK и Telegram в защите свободы слова, свободы выражения мнений, свободы собраний и неприкосновенности частной жизни в Восточной Европе».
Соцсеть «ВКонтакте» Павел Дуров запустил в 2006 году совместно с Ильей Перекопским, с которым учился в СПбГУ. Изначально она была вдохновлена примером Facebook (принадлежит Meta, ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга. Однако позднее Дуров говорил, что на примере американской соцсети понял, «как делать не надо».
Дуров стал гендиректором соцсети и владельцем 20% акций; 70% было у семьи Вячеслава Мирилашвили, который учился с ним в гимназии, еще 10% — у Льва Левиева. В 2011 году Mail.ru Group купила 39,99% акций «ВКонтакте», принадлежавших Мирилашвили и Левиеву. Остальные были распределены между Дуровым (12%), семьей Мирилашвили (40%) и Левиевым (8%). В 2012 году Алишер Усманов, который был основным владельцем Mail.ru Group, передал 39,99% акций в управление Дурову, остававшемуся гендиректором.
В апреле 2013 года Мирилашвили и Левиев продали 48% принадлежащих им акций «ВКонтакте» фонду United Capital Partners (UCP) Ильи Щербовича, который входил в советы директоров «Роснефти», «Транснефти» и ФСК. При этом Дуров и Mail.ru Group узнали о сделке постфактум.
В январе 2014 года основатель «ВКонтакте» продал свою долю Ивану Таврину, написав в своем профиле в соцсети: «То, чем вы владеете, рано или поздно начинает владеть вами». Mail.ru Group спустя два месяца купила сначала долю Таврина, а позднее и долю UCP, получив 100% «ВКонтакте».
В апреле 2014 года Дуров покинул пост гендиректора соцсети. Тогда же он уехал из России. Незадолго до этого Дуров заявил, что ФСБ и прокуратура потребовали от него предоставить данные об организаторах групп Евромайдана, а также заблокировать группу в поддержку Алексея Навального, но он отказался это сделать.
Telegram Дуров основал в 2013 году. Изначально штаб-квартира компании находилась в Берлине, затем переехала в Дубай. В 2022 году стало известно, что предприниматель получил паспорт ОАЭ. Весной 2018 года Telegram был заблокирован по решению суда. Власти решили разблокировать Telegram летом 2020 года.
Французский суд не пустил Дурова на «Форум свободы», он выступает по видеосвязи. Во Франции основатель Telegram находится под следствием по обвинению в недостаточной модерации контента в мессенджере и уклонении от сотрудничества с властями. Из-за расследования против него он должен получать разрешение на выезд из страны.
Летом прошлого года председателем Human Rights Foundation, которая организовала форум, стала вдова Алексея Навального Юлия Навальная.