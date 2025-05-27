Глава МИД России Сергей Лавров одновременно сделал выговор и преподал урок канцлеру Германии Фридриху Мерцу после его заявления о снятии запрета на удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом сообщил телеканал Sky News.
В публикации напомнили, что 26 мая Мерц заявил, что страны Запада сняли ограничения для Украины по ударам дальнобойным оружием вглубь России. Позже он уточнил, что это решение было принято несколько месяцев назад.
Телеканала отметил, что в связи с этим возникла путаница относительно того, значит ли это, что Берлин планирует поставить крылатые ракеты Taurus киевскому режиму и как на самом деле обстоят дела с разрешением. Подчеркивалось, что в ответ на это глава российского внешнеполитического ведомства указал на некомпетентность тех, кто пришел к власти в Европе.
«Это был одновременно выговор и урок со стороны российского министра, пытавшегося подчеркнуть пропасть в опыте и, по его мнению, компетентности. Его 22 года на работе против 22 дней Мерца. Лавров передал Мерцу: “Тебе еще многому нужно научиться”, — отметил телеканал.
Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал путаницей ситуацию, связанную с заявлениями лидеров стран Евросоюза о снятии ограничений на дальнобойное оружие для Украины.
Также официальный представитель Кремля заявил, что Европа не находится на пути мира, а стоит на пути дальнейшего усиления давления на Россию. В Европе по-прежнему грезят, что от России можно чего-то добиться давлением, а не готовностью прислушиваться.