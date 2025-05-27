Телеканала отметил, что в связи с этим возникла путаница относительно того, значит ли это, что Берлин планирует поставить крылатые ракеты Taurus киевскому режиму и как на самом деле обстоят дела с разрешением. Подчеркивалось, что в ответ на это глава российского внешнеполитического ведомства указал на некомпетентность тех, кто пришел к власти в Европе.