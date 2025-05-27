В Минтруда рассказали, как сейчас рассчитывается больничный в Беларуси

О том, как рассчитывается больничный в Беларуси, рассказали в Министерстве труда и соцзащиты.
В ведомстве сообщили, что в случае минимального размера пособия по временной нетрудоспособности за основу берется расчетная величина — минимальная заработная плата (Br726). Тем гражданам, кто платит взносы в бюджет ФСЗН 10 лет и более, возмещается 100% утраченного заработка с первого дня болезни. Тем, кто уплачивает взносы менее 10 лет, возмещается 80% заработка по всему случаю нетрудоспособности.
Расчет среднедневного заработка осуществляется ФСЗН в автоматическом режиме — на основе данных персонифицированного учета. При расчете учитываются все выплаты, на которые начисляются обязательные страховые взносы в ФСЗН по всем работодателям (в том числе бывшим) в расчетном периоде.
Расчетный период составляет 18 месяцев, предшествующих кварталу, в котором наступила временная нетрудоспособность. -0-