В Минтруда рассказали, как сейчас рассчитывается больничный в Беларуси

В ведомстве сообщили, что в случае минимального размера пособия по временной нетрудоспособности за основу берется расчетная величина — минимальная заработная плата (Br726). Тем гражданам, кто платит взносы в бюджет ФСЗН 10 лет и более, возмещается 100% утраченного заработка с первого дня болезни. Тем, кто уплачивает взносы менее 10 лет, возмещается 80% заработка по всему случаю нетрудоспособности.