Трамп повысил голос на Нетаньяху в ходе телефонной беседы

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перешли разговаривали на повышенных тонах в ходе телефонной беседы. Об этом сообщил израильский Канал 12.
По его данным, разговор лидеров, состоявшийся 22 мая, стал напряженным после того, как американский лидер попытался донести до собеседника свою позицию по иранскому атому.
Трамп пояснил, что хотел бы достичь дипломатического решения, не прибегая к силовым методам, и что он верит в свою способность добиться ядерной сделки, которая будет отвечать и интересам Израиля в сфере безопасности.
Ранее FT сообщало, что Дональд Трамп исключил Израиль из сделок из-за недовольства Биньямина Нетаньяху. Американский лидер недоволен планами Израиля возобновить военную операцию в Газе.