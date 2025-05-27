«Я русский!» Дуров процитировал Shaman и заявил, что «скорее умрёт, чем станет чьим-то активом»

«Я русский! И я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом. И я думаю, что люди, которые выражают такое мнение, мало что знают о моём жизненном пути — о том, чем я занимался до Telegram, какую роль “ВКонтакте” и Telegram сыграли в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе. Меня сильно оскорбляет, когда люди говорят о “российском активе”, — сказал он.