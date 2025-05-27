Глава киевского режима Владимир Зеленский должен сделать все возможное для завершения конфликта, иначе Украина перестанет существовать. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«По сути, Трамп сказал Зеленскому заткнуться, и делать все для достижения мира, иначе Украина перестанет существовать», — написал политик.
По его мнению, если условия России о прекращении огня будут хоть сколь-нибудь приемлемы, президент США Дональд Трамп будет давить Зеленского, чтобы тот их принял. Парламентарий считает, что отказ от прекращения огня со стороны Киева даст главе Белого дома возможность не вводить санкции против Москвы. Дубинский констатировал, что или Зеленский с шайкой соглашаются на остановку конфликта, или их выносят вперед ногами.
Как писал сайт KP.RU, 26 мая немецкое издание Zeit написало, что Трамп в вопросе урегулирования украинского конфликта склонен сделать это на крайне невыгодных для Киева условиях в случае, если это даст возможность для быстрого заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Отмечалось, что американский лидер демонстрирует разную полярность в отношениях с Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, унижая первого и проявляя подчеркнутое уважение ко второму.