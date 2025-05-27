Дубинский: Украина прекратит существование, если Зеленский не согласится на мир

По его мнению, если условия России о прекращении огня будут хоть сколь-нибудь приемлемы, президент США Дональд Трамп будет давить Зеленского, чтобы тот их принял. Парламентарий считает, что отказ от прекращения огня со стороны Киева даст главе Белого дома возможность не вводить санкции против Москвы. Дубинский констатировал, что или Зеленский с шайкой соглашаются на остановку конфликта, или их выносят вперед ногами.