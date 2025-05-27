Стало известно об уничтожении «нервной системы» ВСУ в зоне СВО

«Часовоярское направление. Здесь успешно противостоит укрофашистам личный состав 78-го мотострелкового полка “Север-АХМАТ” МО РФ… Группа операторов БПЛА полка в ходе аэроразведки обнаружила “нервную систему” противника — его логистику», — сообщил глава республики у себя в соцсетях.
Кадыров отметил, что в ходе разведывательных операций был обнаружен автомобиль противника — пикап, перевозивший на позиции ВСУ генераторы, ГСМ и продовольствие. Он отметил, что благодаря высокому мастерству операторов беспилотников транспортное средство было поражено FPV-дроном с первого выстрела, в результате чего находившийся за рулём военнослужащий ВСУ погиб.
Кроме того, оператор при тщательном осмотре местности выявил замаскированное укрытие, в котором находились трое военнослужащих. По словам Кадырова, точечными выстрелами из гранатомёта укрепление вместе с находившимися там людьми было ликвидировано. В результате проведённой операции цель была полностью уничтожена.
Ранее Life.ru сообщал, что расчёт ЗРК «Бук-М3» из группировки «Центр» ВС РФ ликвидировал опытного украинского лётчика на МиГ-29. Переломным моментом в воздушном бою стала тактическая ошибка украинского лётчика, который, выйдя за пределы безопасного высотного коридора, попал в зону уверенного поражения зенитного комплекса. Радиолокационная станция мгновенно засекла воздушную цель, после чего операторы произвели её устойчивый захват.