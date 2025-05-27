Стало известно об уничтожении «нервной системы» ВСУ в зоне СВО

Кадыров отметил, что в ходе разведывательных операций был обнаружен автомобиль противника — пикап, перевозивший на позиции ВСУ генераторы, ГСМ и продовольствие. Он отметил, что благодаря высокому мастерству операторов беспилотников транспортное средство было поражено FPV-дроном с первого выстрела, в результате чего находившийся за рулём военнослужащий ВСУ погиб.