Россия откроет генконсульство в египетском Шарм-эш-Шейхе

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 27 мая 2025 года распоряжение, согласно которому РФ откроет ещё одно своё генеральное консульство на территории Египта. Консульство откроют в популярном среди российских туристов курортном городе Шарм-эш-Шейх.
«Открыть генеральное консульство Российской Федерации в г. Шарм-эш-Шейхе (Арабская Республика Египет)», — говорится в документе.
Уточняется, что расходы на открытие и содержание нового консульства будут заимствованы из бюджетных ассигнований. Эти деньги уже заранее выделены и заготовлены в федеральном бюджете России на текущий финансовый год.
Напомним, что консульство — это следующая ступень после посольства, которая расширяет взаимодействия между двумя странами, а также даёт больше возможностей россиянам на территории страны, где консульство расположено. В Египте уже есть два генконсульства — в Хургаде и Александрии.
Ранее KP.RU сообщил, что туры из России в Египет на двоих на неделю обойдутся в 2025 году в среднем в 200 тыс. рублей.