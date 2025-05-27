Генконсульство России откроется в Шарм-эш-Шейхе

Также из распоряжения следует, что численность работников генконсульства и его штатное расписание установит Министерство иностранных дел РФ. Кроме того, отмечается, что расходы на открытие и содержание генконсульства России в Шарм-эш-Шейхе будут осуществляться за счет бюджетных ассигнований.