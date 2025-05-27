Генконсульство России откроется в Шарм-эш-Шейхе

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства в Шарм-эш-Шейхе, соответствующий документ опубликован интернет-портале правовой информации.
«Открыть генеральное консульство Российской Федерации в г. Шарм-эш-Шейхе (Арабская Республика Египет)», — говорится в документе.
Также из распоряжения следует, что численность работников генконсульства и его штатное расписание установит Министерство иностранных дел РФ. Кроме того, отмечается, что расходы на открытие и содержание генконсульства России в Шарм-эш-Шейхе будут осуществляться за счет бюджетных ассигнований.
Напомним, ранее в этом месяце МИД Польши сообщил, что генконсульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня.