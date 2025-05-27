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Генконсульство России откроется в Шарм-эш-Шейхе

Соответствующее распоряжение подписал глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Источник: Аргументы и факты

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства в Шарм-эш-Шейхе, соответствующий документ опубликован интернет-портале правовой информации.

«Открыть генеральное консульство Российской Федерации в г. Шарм-эш-Шейхе (Арабская Республика Египет)», — говорится в документе.

Также из распоряжения следует, что численность работников генконсульства и его штатное расписание установит Министерство иностранных дел РФ. Кроме того, отмечается, что расходы на открытие и содержание генконсульства России в Шарм-эш-Шейхе будут осуществляться за счет бюджетных ассигнований.

Напомним, ранее в этом месяце МИД Польши сообщил, что генконсульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня.