ЕР купировала свою главную угрозу на выборах

Партия «Единая Россия» уже сейчас учитывает вызовы, с которыми в ближайшие три-пять лет будет сталкиваться в политический процессах, особенно во время выборов. Сейчас это заметно по итогам праймериз, которые объявил член Генерального совета «Единой России» Сергей Перминов. Следование этим вызовам еще на этапе предварительного голосования помогло единороссам улучшить положение партии там, где она ожидает непростые электоральные кампании. В этих субъектах, которые ЕР называет «красными», отметили высокую степень вовлеченности избирателей в праймериз. Разумеется, это результат работы региональных организационных комитетов партии власти. «Если говорить про выборы в законодательные органы, то это Республика Коми, а также Новосибирская и Костромская области», — перечислил Перминов.