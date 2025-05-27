Лавров: Слова Мерца о немецких войсках показывают, что история Германию не учит

«Слышать из уст нынешнего немецкого лидера то, что Германия вернёт себе позицию ведущей военной силы в Европе, знаете, когда мы только что отметили 80-летие разгрома гитлеровского нацизма, это достаточно симптоматично. То есть история, наверное, этих людей ничему не учит», — заявил Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.