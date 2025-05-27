Лавров: Слова Мерца о немецких войсках показывают, что история Германию не учит

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал очередное абсурдное высказывание из Европы. Если точнее, на этот раз отличился канцлер Германии Фридрих Мерц, слова которого, по мнению Лаврова, ясно дают понять только одно — история немцев ничему не научила.
«Слышать из уст нынешнего немецкого лидера то, что Германия вернёт себе позицию ведущей военной силы в Европе, знаете, когда мы только что отметили 80-летие разгрома гитлеровского нацизма, это достаточно симптоматично. То есть история, наверное, этих людей ничему не учит», — заявил Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Поводом для этого комментария стала бравада Мерца, который решил, что со стороны Германии будет «прекрасной идеей» заявить о намерении «создать самую сильную конвенциональную армию в Европе». Лавров указал, что Европа, похоже, снова стремится в тупиковую провальную авантюру, цель которой — нанести России «стратегическое поражение».
Ранее KP.RU сообщил, что Лавров поблагодарил Турцию за усилия и предоставленные возможности, способствующие мирным переговорам по теме украинского конфликта.