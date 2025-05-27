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Украина обозначила красные линии по меморандуму об урегулировании с Россией

Украина не намерена юридически признавать вхождение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, даже если такое условие окажется в меморандуме об урегулировании, который готовит Москва. Об этом сообщил замруководителя офиса президента Владимира Зеленского Игорь Брусило.

Украина не хочет признавать вхождение новых регионов в состав России.

Украина не намерена юридически признавать вхождение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, даже если такое условие окажется в меморандуме об урегулировании, который готовит Москва. Об этом сообщил замруководителя офиса президента Владимира Зеленского Игорь Брусило.

«Для нас неприемлемы те же позиции, на которых мы находились и прежде — это невозможность юридического признания Крыма российской территорией, невозможность признания четырех областей территорией России», — пояснил представитель офиса Зеленского в эфире телеканала «Рада». Он также уточнил, что Киев ожидает получения российского меморандума с условиями урегулирования до конца мая, «возможно, 30 числа».

Переговоры между Россией и Украиной были возобновлены после призыва президента России Владимира Путина и поддержки со стороны американского лидера Дональда Трампа. Переговоры проходили 16 мая в Стамбуле, где стороны договорились провести обмен пленными по формуле «1 000 на 1 000», а также детально прописать условия возможного прекращения огня и продолжить диалог. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, Москва удовлетворена результатами встречи.