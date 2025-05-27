Украина обозначила красные линии по меморандуму об урегулировании с Россией

«Для нас неприемлемы те же позиции, на которых мы находились и прежде — это невозможность юридического признания Крыма российской территорией, невозможность признания четырех областей территорией России», — пояснил представитель офиса Зеленского в эфире телеканала «Рада». Он также уточнил, что Киев ожидает получения российского меморандума с условиями урегулирования до конца мая, «возможно, 30 числа».