Администрация Трампа временно заблокировала интервью для получения студенческих виз в Соединенные Штаты

Согласно информации, опубликованной Politico, администрация Трампа временно прекратила проведение интервью для получения студенческих виз в Соединенные Штаты.
Как сообщает издание, данная мера обусловлена рассмотрением потенциального внедрения обязательной процедуры проверки аккаунтов в социальных сетях для лиц, подающих заявления на получение визы.
Президент США Дональд Трамп планирует расторгнуть федеральные контракты с Гарвардским университетом на сумму около $100 млн. Ранее Трамп заявил о своем намерении забрать у Гарварда грант в размере $3 млрд и передать его другим образовательным учреждениям.