Администрация Трампа временно заблокировала интервью для получения студенческих виз в Соединенные Штаты

Президент США Дональд Трамп планирует расторгнуть федеральные контракты с Гарвардским университетом на сумму около $100 млн. Ранее Трамп заявил о своем намерении забрать у Гарварда грант в размере $3 млрд и передать его другим образовательным учреждениям.