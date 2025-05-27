Киев неожиданно назвал красные линии по российскому меморандуму

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило обозначил красные линии по российскому меморандуму об урегулировании. В эфире телеканала «Рада» он заявил, что давать согласие на юридическое признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в составе России Украина не намерена.
По словам политика, если такое требование будет содержаться в российском меморандуме об урегулировании конфликта, Киев ответит отказом.
Представитель украинских властей заявил, что для Киева остаются неприемлемыми те же позиции, на которых он находился и прежде.
Ранее, во вторник, Брусило заявил, что Украина определит состав команды переговорщиков на следующую встречу с представителями России в зависимости от повестки. Он также отметил, что в настоящее время она не сформирована.