Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев неожиданно назвал красные линии по российскому меморандуму

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило обозначил красные линии по российскому меморандуму об урегулировании.

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило обозначил красные линии по российскому меморандуму об урегулировании. В эфире телеканала «Рада» он заявил, что давать согласие на юридическое признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в составе России Украина не намерена.

По словам политика, если такое требование будет содержаться в российском меморандуме об урегулировании конфликта, Киев ответит отказом.

Представитель украинских властей заявил, что для Киева остаются неприемлемыми те же позиции, на которых он находился и прежде.

Ранее, во вторник, Брусило заявил, что Украина определит состав команды переговорщиков на следующую встречу с представителями России в зависимости от повестки. Он также отметил, что в настоящее время она не сформирована.