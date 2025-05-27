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Сенатор Джабаров: Угрозы Трампа России и Путину вызывают разочарование

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России и её лидера Владимира Путина начинают вызывать разочарование. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров. Американский президент, по его мнению, может не сохранить образ миротворца.

Источник: Life.ru

«К сожалению, господин Трамп начинает разочаровывать. Сначала он пытался себя позиционировать как миротворца, обещал остановить войну. Однако у него ничего не вышло. На него оказывается сильное давление как со стороны американского политического класса, так и со стороны европейских союзников. Теперь он старается обвинить во всех бедах нашего президента», — приводит слова Джабарова News.ru.

Сенатор добавил, что Трамп «прекрасно видит» сообщения о российских ударах по Украине, но не хочет признавать, что это реакция на атаки БПЛА ВСУ. По его мнению, американский лидер выбрал неверный тон в отношении России. Так общаться с Москвой «абсолютно невозможно», подчеркнул парламентарий.

Джабаров предположил, что вскоре Трамп скажет, что «его недопоняли». По его словам, он не пойдёт на конфликт с «одной из самых мощных ядерных держав».

Как сообщал Life.ru, Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что Владимир Путин «играет с огнём». Трамп добавил, что с Россией произошло бы «много плохих вещей», если бы не его поддержка.