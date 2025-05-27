Сенатор Джабаров: Угрозы Трампа России и Путину вызывают разочарование

«К сожалению, господин Трамп начинает разочаровывать. Сначала он пытался себя позиционировать как миротворца, обещал остановить войну. Однако у него ничего не вышло. На него оказывается сильное давление как со стороны американского политического класса, так и со стороны европейских союзников. Теперь он старается обвинить во всех бедах нашего президента», — приводит слова Джабарова News.ru.