Медведев: Трамп должен понимать, что реально плохая вещь — третья мировая война

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова американского лидера Дональда Трампа про «играющего с огнем» Владимира Путина заявил, что по-настоящему плохая вещь — третья мировая, президент США должен это понимать.
«Что касается слов Трампа о том, что Путин “играет с огнем”, и об “очень плохих вещах” с Россией: я знаю только одну реально плохую вещь — третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает», — написал Медведев в Х.
Ранее президент США в Truth Social написал, что российский лидер не понимает того, что если бы не Трамп, то с Россией уже произошло бы много плохих вещей. Трамп также назвал это «игрой с огнем».