Медведев жестко отреагировал на угрозы Трампа

Медведев обратился к Трампу после его слов о России.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что единственно действительно плохой вещью для президента США Дональда Трампа окажется Третья мировая война. Так Медведев отреагировал на слова американского лидера о том, что с Россией происходят «действительно плохие вещи».
«Я знаю только одну ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХУЮ вещь — Третью мировую войну», — написал Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети X. Он выразил надежду, что Трамп осознает его слова. Так зампред Совбеза отреагировал на слова президента США о том, что если бы не он, то с Россией «уже произошло бы очень много плохих вещей».
Пост с таким заявлением Трамп опубликовал 27 мая. Днем ранее он заявлял, что каждое заявление украинского лидера Владимира Зеленского создает дополнительные проблемы.