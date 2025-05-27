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Медведев жестко отреагировал на угрозы Трампа

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что единственно действительно плохой вещью для президента США Дональда Трампа окажется Третья мировая война. Так Медведев отреагировал на слова американского лидера о том, что с Россией происходят «действительно плохие вещи».

Медведев обратился к Трампу после его слов о России.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что единственно действительно плохой вещью для президента США Дональда Трампа окажется Третья мировая война. Так Медведев отреагировал на слова американского лидера о том, что с Россией происходят «действительно плохие вещи».

«Я знаю только одну ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХУЮ вещь — Третью мировую войну», — написал Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети X. Он выразил надежду, что Трамп осознает его слова. Так зампред Совбеза отреагировал на слова президента США о том, что если бы не он, то с Россией «уже произошло бы очень много плохих вещей».

Пост с таким заявлением Трамп опубликовал 27 мая. Днем ранее он заявлял, что каждое заявление украинского лидера Владимира Зеленского создает дополнительные проблемы.