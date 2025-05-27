Медведев жестко отреагировал на угрозы Трампа

«Я знаю только одну ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХУЮ вещь — Третью мировую войну», — написал Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети X. Он выразил надежду, что Трамп осознает его слова. Так зампред Совбеза отреагировал на слова президента США о том, что если бы не он, то с Россией «уже произошло бы очень много плохих вещей».