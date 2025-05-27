В России назвали возможный срок длительности СВО

Писатель и политический деятель Захар Прилепин считает, что специальная военная операция может продлиться 12 лет. Такое мнение он выразил в беседе с KP.RU.
К такому выводу Прилепин пришел, изучив карту. Писатель считает, что под контроль необходимо для безопасности российских территорий взять Харьковскую и Сумскую области.
Кроме того, Россия, по его мнению, должна контролировать Николаев и Одессу для последующей минимизации Украины.
Тогда Москве уже будет все равно, демилитаризирована Украина или нет, заявил Прилепин. Все это вместе, по мнению писателя, может занять 12 лет.
Ранее заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило обозначил красные линии по российскому меморандуму об урегулировании. Он заявил, что давать согласие на юридическое признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в составе России Украина не намерена.